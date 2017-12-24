ЦИК продлил работу в воскресенье из-за большого количества кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продлила рабочий день в воскресенье, 24 декабря, в связи с большим количеством желающих подать документы для участия в президентских выборах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, решение о продлении рабочего времени было принято председателем рабочей комиссии Эллой Памфиловой. До которого часа продлен рабочий день, не уточняется.

«В связи с большим потоком кандидатов, желающих подать документы, по распоряжению председателя рабочий день комиссии продлен», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы.

Как отмечает агентство, согласно графику, ЦИК по выходным принимает документы кандидатов с 10:00 до 15:00 мск. За 24 декабря документы для выдвижения подал выдвинутый «Российским общенародным союзом» Сергей Бабурин.

Портал iz.ru сообщал, что документы в воскресенье намерен подать кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Выборы президента состоятся в России 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.