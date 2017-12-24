«Коммунисты России» выдвинули Максима Сурайкина кандидатом в президенты

Партия «Коммунисты России» выдвинула своего главу Максима Сурайкина кандидатом на президентские выборы 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба партии. Ожидается, что он до конца воскресенья подаст в ЦИК документы, необходимые для участия в президентской гонке.

«Сегодня шестой съезд Коммунистической партии «Коммунисты России» выдвинул единогласно кандидата в президенты РФ председателя ЦК товарища Сурайкина Максима Александровича», — говорится в сообщении.

Как писал портал iz.ru, партия КПРФ накануне официально выдвинула своего кандидата в президенты. Им стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru.