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Манафорт подал в суд на Минюст США по делу о России

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Фото: Global Look Press/Patrick Fallon
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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на министерство юстиции США, так как счел, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер превышает свои полномочия, сообщили СМИ.

В иске, поданном Манафортом, значится также имя замглавы Минюста США Рода Розенстайна. Экс-глава предвыборного штаба Трампа утверждает, что Мюллер превысил свои полномочия, открыв против него уголовное дело. Розенстайн, по мнению Манафорта, также превысил полномочия, предоставив Мюллеру полную свободу в расследовании «российского дела», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

В иске Манафорт требует закрытия дела против себя и сокращения полномочий Мюллера.

Напомним, Манафорту и его бывшему заместителю и деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам. Обвинение считает, что Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем скрыл эти средства от налогообложения.

В США ведутся три параллельных расследования о влиянии России на президентские выборы: «российские дела» рассматривают два парламентских комитета по разведке и специальный прокурор Роберт Мюллер.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что расследование выставляет Америку в «неприглядном свете». Москва неоднократно отвергала все обвинения во влиянии на американские выборы.

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