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Скандальная книга о Трампе поступила в продажу раньше срока

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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В книжных магазинах США появилась в продаже книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Релиз издания произошел на четыре дня раньше запланированного срока.

Автор книги — журналист Майк Вольф — утверждает, что Трамп не стремился попасть в Белый дом, а рассматривал предвыборную кампанию, как имиджевую акцию. Узнав о победе мужа, Меланья Трамп расплакалась, «но не от радости», сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Как писал портал iz.ru, Дональд Трамп еще до выпуска назвал эту книгу «полной фантазией». Автор произведения считает, что книга может привести к отставке нынешнего президента США, потому что вызовет «эффект голого короля»

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