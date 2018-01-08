Книга «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» стала бестселлером в США

Имя американского президента — залог коммерческого успеха? Бестселлер № 1 в США — «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри». Читатели смакуют подробности личной жизни первой пары Америки. Таблоиды сыплют цитатами: «Супруги Трамп спят в разных комнатах»! А президент, оказывается, перед сном любит смотреть ТВ-шоу и звонить друзьям.

Впрочем, огонь и ярость полыхают не только на страницах книги... Сам президент США назвал произведение сборником «лжи и домыслов». Автор скандального бестселлера — журналист Майкл Вульф. Он утверждает, что лично беседовал с Трампом, едва тот

вступил в должность. Президент США подчеркнул, что никогда не давал Вульфу интервью. Однако это уже никого не волнует... Книгу сметают с прилавков!

WikiLeaks выложила ссылку на бесплатное скачивание произведения. В Twitter Трамп сравнил себя с Рейганом и пообещал бороться с неправдой.