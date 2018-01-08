Прямой эфир

Трампа могут допросить по делу о «вмешательстве» РФ в выборы в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юристы президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его допроса специальным прокурором по расследованию «связей с РФ» Робертом Мюллером. Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что юристы пытаются выяснить, будет ли Мюллер напрямую допрашивать Трампа, а также возможное место проведения данной беседы, ее продолжительность и вопросы, которые могут быть адресованы президенту. Отмечается, что при этом рассматривается возможность избежать допроса в целом или заменить его письменными показаниями.

В США ведется несколько расследований о «вмешательстве» России в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ Трампа.

Портал iz.ru писал о заявлении советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера о том, что заявил, что США видят признаки «российского вмешательства» в выборы президента Мексики, которые состоятся 1 июля 2018 года. Американский чиновник считает, что Москва собирается дезориентировать избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Клинцевич высмеял слова Макмастера о вмешательстве РФ в выборы в Мексике
Захарова назвала враньем слова главы ЦРУ о вмешательстве РФ в выборы
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017