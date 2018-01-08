Трампа могут допросить по делу о «вмешательстве» РФ в выборы в США

Юристы президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его допроса специальным прокурором по расследованию «связей с РФ» Робертом Мюллером. Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что юристы пытаются выяснить, будет ли Мюллер напрямую допрашивать Трампа, а также возможное место проведения данной беседы, ее продолжительность и вопросы, которые могут быть адресованы президенту. Отмечается, что при этом рассматривается возможность избежать допроса в целом или заменить его письменными показаниями.

В США ведется несколько расследований о «вмешательстве» России в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ Трампа.

Портал iz.ru писал о заявлении советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера о том, что заявил, что США видят признаки «российского вмешательства» в выборы президента Мексики, которые состоятся 1 июля 2018 года. Американский чиновник считает, что Москва собирается дезориентировать избирателей.