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Трамп пообещал оказать полную поддержку фермерам

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на съезде фермеров в Нэшвилле, штат Теннесси, пообещал оказывать аграриям полную поддержку. Политик заявил, что будет сражаться за фермеров, за страну и за американский флаг.

Об этом сообщает ТАСС.

Говоря о налоговой реформе, одобренной конгрессом США в декабре, президент США отметил, что средства будут возвращены «обратно американцам, включая фермеров и скотоводов». Трамп обратил внимание аудитории, что если раньше предприниматели в США платили самые высокие налоги в развитом мире — 35%, то в этом году заплатят 21%.

В ходе выступления на сцене Трамп подписал указ, которым предусмотрено, в частности, развитие инфраструктуры в небольших поселениях и внедрение инновационных технологий на фермерских предприятиях.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп предложит согражданам свою кандидатуру на пост главы страны в 2020 году.

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