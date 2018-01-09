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Трамп выдвинет свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп предложит согражданам свою кандидатуру на пост главы страны в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Предстоящее участие Трампа в выборах президента Гидли назвал «безусловным». «Безусловно, он собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах», — сказал он.

Трамп стал президентом США после выборов, состоявшихся в ноябре 2016 года, его соперником была кандидат от демократов Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о «возвращении к жизни» американской мечты.

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