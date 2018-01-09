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Трамп рассказал о возрождении американской мечты

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил о «возвращении к жизни» американской мечты, фрагменты речи политика распространила пресс-служба Белого дома, сообщает «РИА Новости».

Ожидается, что выступление Трампа состоится в Нэшвилле в ближайшие часы. Телеканал «Звезда» добавляет, что президент США в своей речи выразит мнение, что принятые властями страны налоговые льготы «возродят американскую мечту».

«Американская мечта возвращается к жизни, недавно мы приняли крупнейшие в истории законы о налоговых послаблениях и реформах в размере $5,5 трлн», — говорится в речи Трампа. Американский лидер добавил, что большинство льгот по налогам «адресованы работающим американцам, небольшим компаниям и семейным фермам».

Ранее в понедельник сообщалось, что Трамп обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в КНДР и Иране.

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