Трамп перенес «награждение» самых продажных СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил о переносе награждения «самых бесчестных и продажных СМИ года», которое он ранее запланировал на понедельник.
«Награды за лживые новости, предназначенные для самых продажных и предвзятых ведущих СМИ, будут вручены неудачникам в среду, 17 января, а не в этот предстоящий понедельник. Интерес, проявляемый к этим наградам, и их важность гораздо сильнее, чем кто-либо ожидал», — написал американский лидер на своей странице в Twitter.
Напомним, ранее Трамп объявил о намерении вручить «премии» СМИ за «бесчестную и продажную» работу и распространение ложной информации.