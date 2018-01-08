Трамп перенес «награждение» самых продажных СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил о переносе награждения «самых бесчестных и продажных СМИ года», которое он ранее запланировал на понедельник.

«Награды за лживые новости, предназначенные для самых продажных и предвзятых ведущих СМИ, будут вручены неудачникам в среду, 17 января, а не в этот предстоящий понедельник. Интерес, проявляемый к этим наградам, и их важность гораздо сильнее, чем кто-либо ожидал», — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

The Fake News Awards, those going to the most corrupt & biased of the Mainstream Media, will be presented to the losers on Wednesday, January 17th, rather than this coming Monday. The interest in, and importance of, these awards is far greater than anyone could have anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2018

Напомним, ранее Трамп объявил о намерении вручить «премии» СМИ за «бесчестную и продажную» работу и распространение ложной информации.