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Экс-стратег Белого дома пытался приписать Трампу связи с мафией

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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
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Экс-главный стратег Белого дома Стивен Бэннон до знакомства с республиканцем Дональдом Трампом участвовал в кампании по его дискредитации перед началом предвыборной гонки в 2016 году. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники в Республиканской партии и документы.

По данным телеканала, в 2012 году Бэннон совместно с публицистом Питером Швейцером основали «Институт отчетности правительства», специалисты которого подготовили исследование, в котором были описаны деловые связи компаний Трампа с организованной преступностью. Эти сведения использовались недоброжелателями Трампа в течение многих лет.

Кроме того, вышеозначенная организация действовала на пожертвования миллиардера Роберта Мерсера, который считался одним из основных доноров предвыборной кампании Трампа в 2016 году, хотя ранее он поддерживал сенатора от штата Техас Теда Круза.

Бэннону также приписываются высказывания, которые послужили основой для книги Майкла Вульфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», которая выйдет 9 января. Политик назвал предательским и непатриотичным решение сына Трампа, его зятя Джареда Кушнера и экс-руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из РФ Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала передать компромат на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

7 января Бэннон извинился перед семьей президента США за публикацию своих слов в книге о Белом доме. По его словам, высказывание было адресовано Полу Манафорту, а сын Трампа — это «патриот и хороший человек».

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