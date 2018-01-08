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СМИ рассказали о тяге Трампа к просмотру телевизора вместо работы

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп стал меньше времени уделять делам, больше смотреть телевизор, совершать телефонные звонки и публиковать сообщения в Twitter. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на расписание американского лидера.

Согласно распорядку дня президента, Трамп начинает рабочий день в 11:00 с брифингов по вопросам разведки и нацбезопасности.

Однако в его графике с 8:00 до 11:00 запланировано «решение административных вопросов» в Овальном кабинете. По данным издания, в этот период Трамп находится в своей резиденции, смотрит телевизор, разговаривает по телефону и публикует сообщения в Twitter.

В Овальном кабинете Трамп работает до 18:00. В это время он проводит одну или две встречи, после чего совершает телефонные звонки или смотрит новости в столовой, которая находится рядом с кабинетом.

После окончания рабочего дня Трамп возвращается в жилую часть Белого дома, где вновь смотрит телевизор или говорит по телефону.

Как отмечает портал, в начале своего президентства Трамп начинал работать раньше и позже заканчивал.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что президент всегда за работой.

«Он постоянно звонит сотрудникам, конгрессменам, министрам и лидерам зарубежных стран», –– сказала Сандерс.

6 января Дональд Трамп, рассуждая о личных качествах, назвал себя гением.

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