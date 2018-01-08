Хейли заявила о популярности твитов Трампа среди мировых лидеров

Мировые лидеры и иностранные дипломаты непрерывно следят за страницей президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

«Я не считаю, что они [мировые лидеры] стали игнорировать его твиты. Напротив, я заметила, что они не отрываются от его твитов, хотя считают его [Трампа] непредсказуемым», — сказала Хейли в эфире телекомпании ABC, отвечая на вопрос, насколько пристально главы и дипломаты других государств следят за публикациями Трампа.

Как ранее сообщал портал iz.ru, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео выразил уверенность, что твиты Трампа о ядерной кнопке испугали главу КНДР Ким Чен Ына.