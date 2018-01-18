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Трамп обвинил Россию в помощи КНДР

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в оказании помощи КНДР. Американский лидер уверен, что Россия «совсем не помогает» в разрешении ситуации на Корейском полуострове. 

«Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует. Иначе говоря, Россия перекрывает то, что делает Китай», — заявил Трамп в интервью агентству Reuters.

При этом американский лидер высоко оценил возможности России и лично Владимира Путина провести успешные переговоры с Пхеньяном. Трамп считает, что российский президент «может сделать многое». Американский президент также констатировал, что у США практически нет отношений с Россией.

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