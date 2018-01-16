Трамп и Си Цзиньпин обсудили улучшение ситуации вокруг КНДР

Лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили улучшение ситуации на Корейском полуострове, сообщили китайские СМИ.

В ходе разговора Си Цзиньпин заявил Трампу об удовлетворении сотрудничеством Пекина и Вашингтона в сфере торговли, назвав его выгодным обеим странам. По словам китайского лидера, Китаю и США следует и дальше содействовать положительной динамике в этом вопросе, сообщает ТАСС.

В ответ на это Трамп сказал, что Вашингтон и в дальнейшем готов активно контактировать с высшим руководством КНР, чтобы не только гармонично развивать отношения, но решать насущные международные проблемы.

Между тем, как заявил в понедельник на итоговой пресс-конференции российского МИДа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Китай и РФ не были приглашены на организуемую США встречу по КНДР в Ванкувере.