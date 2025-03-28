Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Как сообщили 28 марта в Минобороны, объект фактически уничтожен.

«В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо удара по газоизмерительной станции, противник пытался атаковать инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода утром 28 марта — российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

Кроме того, за день до этого в Белгородской области около 15:00 мск в результате прицельного артобстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» отключилось электроснабжение потребителей в Шебекинском районе.

Министерство обороны РФ ежедневно сообщает о нарушениях моратория на удары по энергетической инфраструктуре со стороны киевского режима. Так, днем ранее ведомство доложило о продолжении атак на Глебовское газохранилище в Крыму, а также об ударах ВСУ по энергообъектам в Брянской и Курской областях.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила недоговороспособность Киева в свете продолжающихся атак на энергообъекты России.