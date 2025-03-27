Захарова заявила о недоговороспособности Киева после атак ВСУ на энергообъекты РФ
Россия констатирует недоговороспособность Киева в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что 25 и 26 марта украинская армия атаковали беспилотниками энергообъекты на территории Брянской и Курской области. Также ВСУ попытались нанести удар по газохранилищу в Крыму.
«И это при том, что [президент Украины Владимир] Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики», — сказала Захарова на брифинге.
По словам дипломата, данные действия подтверждают недоговороспособность Украины.
25 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» Курской области. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с ней мир в настоящее время не получается.