Газовая атака: зачем Киев устроил взрыв на измерительной станции «Суджа»

Взрывом газоизмерительной станции «Суджа» официальный Киев продемонстрировал нежелание и неготовность к мирному урегулированию, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Также, по их мнению, теракт можно рассматривать как символический ответ Словакии и Венгрии, которые заявляют, что Украина должна восстановить поставки газа через свою территорию в Европу. Взрыв и последующий пожар на газоизмерительной станции, контролируемой ВСУ, случились в ночь на 21 марта.

Ночной взрыв

В ночь на 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом был преднамеренно осуществлен подрыв газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Она расположена в нескольких сотнях метров от госграницы на территории Курской области. С 7 августа 2024 года до настоящего времени она находится под контролем ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Ранее через ГИС осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям. Подразделения ВСУ использовали объект в качестве одного из своих «безопасных» логистических пунктов.

По факту взрыва в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ведомством было установлено, что 20 марта военнослужащие ВСУ, незаконно вторгшиеся на территорию России, произвели целенаправленный подрыв ГИС. В результате объект получил значительные повреждения. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Приказ Верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, что была достигнута между США и Россией», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Удар ВСУ по ГИС «Суджа» в Курской области говорит о нежелании и неготовности киевского режима к мирному урегулированию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

— Урегулирование конфликта не входит в планы администрации президента Украины, — заявил «Известиям» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. — Для них заключение мира и завершение конфликта — это конец режима. Поэтому Киев, конечно, будет делать всё для того, чтобы сорвать этот процесс, — сказал он.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В таких ситуациях должен работать «механизм ответа» и сейчас не совсем ясно, как на подобные действия Киева будут реагировать США, отмечает экс-депутат.

По его мнению, стоит ожидать дальнейших провокаций Киева, которые будут препятствовать перемирию.

— Я думаю, там не только Украина участвует, но и британцы, и французы, — отметил он. — Они не хотят, чтобы мирный процесс шел без них, они хотят быть его участниками. А для этого, как они считают, нужно, чтобы кто-то обратил внимание на то, что они могут создать проблемы. Не исключено, что сейчас они работают над новыми провокациями, которые будут осуществляться руками украинцев, — подчеркнул Килинкаров.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует премьер-министра Великобритании Кира Стармера Фото: REUTERS/Abdul Saboor

С военной точки зрения уничтожение ГИС не имело смысла, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Взрывом украинские власти вновь продемонстрировали желание сорвать любые мирные соглашения, — отметил он. — ВСУ придерживаются тактики бандеровцев — отступая, оставляют после себя выжженное поле. Это террористическая идеология. Это месть за свои поражения. И это не первый случай. Все города, которые они оставили, разрушены и опустошены.

Газ в Европу

Газ там не идет, он просто находится в трубах, поэтому, когда он весь выгорит, пожар остановится, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Это все-таки газоизмерительная станция, и работать можно было и без нее, — отметил он. — Украинцы захватили ее в августе 2024 года, а мы всё равно газ прокачивали. Станция отслеживала качество газа. Такая же стоит на выходе с Украины. Параметры в ГИС должны совпадать. Ущерб с точки зрения возможной дальнейшей прокачки небольшой. Достаточно поменять часть трубы, и можно опять запускать.

Работа ГИС «Суджа». Архив Фото: ТАСС/Валерий Морев

Украина таким образом показывает, что она не хочет восстанавливать поставки газа в Европу, добавил эксперт.

— Возможно, это символический ответ Словакии и Венгрии, которые заявляют, что Украина должна восстановить поставки газа через свою территорию в Европу, и угрожают не одобрять антироссийские санкции и помощь Евросоюза. А кроме того, это демонстрация того, что они продолжают наносить удары по России, они могут это делать, им есть чем огрызаться. Они считают, наверное, что это усиливает их переговорную позицию, — заключил Игорь Юшков.

Фото: ТАСС/Валерий Морев

Сомневаюсь, что мы возобновим транзит в Европу через «Суджу», так как она связана с Украиной, рассказал «Известиям» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

— Всё поддается ремонту. К тому же станция находится на нашей стороне, — отметил он. — Сроки восстановления назвать сложно, так как неизвестны повреждения. Но остается вопрос: для каких целей ее будут ремонтировать? Пока не видно предпосылок того, что она может понадобиться .

Атака нефтеперекачивающей станции «Кавказская»

Ранее «Известия» писали, что в ночь на 19 марта киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа на расположенный в станице Кавказская (Краснодарский край) объект энергетической инфраструктуры.

Он обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

Из-за падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1,7 тыс. кв. м. Жертв среди работников предприятия не было.