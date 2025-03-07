Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России

Во время массированного удара российских ВС в ночь на 7 марта ПВО Украины сработало уже не так эффективно, как раньше, утверждают опрошенные «Известиями» эксперты. Этому, по их словам, способствовало в том числе применение нашими войсками дронов «Гербер» и «Герань» в качестве отвлекающих целей. При атаке акцент был сделан на поражение инфраструктуры, которая обеспечивает работу украинского ВПК . Ее уничтожение стало приоритетной целью для наших войск после того, как Киев официально отказался от транзита российского газа в Европу, считают специалисты. По их мнению, такие действия должны серьезно затруднить работу военно-промышленного комплекса и подорвать устойчивость киевского режима. О том, какие объекты противника были поражены и как прекращение военной помощи со стороны США влияет на обороноспособность Украины, — в материале «Известий».

Все объекты поражены

Вооруженные силы РФ в ночь на 7 марта нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по территории Украины. В результате атаки были поражены объекты газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны РФ. Все намеченные объекты были поражены, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В эту ночь на территории всей Украины объявлялась воздушная тревога. В Тернопольской и Херсонской областях серьезные повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что за последние две с половиной недели был разбит шестой его энергетический объект в Одесской области. Также известно о поражении промышленного предприятия в Черниговской области.

С 1 по 7 марта Российская армия нанесла семь массированных ударов высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ. Уничтожены военные аэродромы, склады с боеприпасами, цеха производства, пункты управления ударных БПЛА, места базирования катеров. Удалось поразить и места временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.

Прорыв ПВО противника гарантируется

Подобные удары наносятся несколькими видами боевых систем , рассказал «Известиям» редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— В первую очередь это крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101, которые запускают с носителей Ту-95МС , — объяснил он. — Кроме этого, применяются гиперзвуковые ракеты «Кинжал» с самолетов-носителей МиГ-31. И из акватории Черного моря проводятся пуски крылатых ракет «Калибр». Их носителями могут быть и подводные лодки, и надводные корабли. Помимо этого, традиционно применяются дроны-«камикадзе» типа «Герань». Они, кроме всего прочего, создают определенный фон для прорыва противовоздушной обороны противника. ПВО отвлекается на дроны, а в это время крылатые ракеты заходят на цели.

Эксперт заметил, что крылатые ракеты и «Герани» используют сложные траектории, чтобы ударить по цели одномоментно.

— Таким образом, нагрузка на противовоздушную оборону еще сильнее возрастает, и прорыв ПВО противника гарантируется , — объяснил Дмитрий Корнев.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, объекты инфраструктуры можно уничтожать и крылатыми ракетами, и дронами.

— Это стационарные объекты, — уточнил эксперт. — А вот аэробаллистические ракеты «Кинжал», скорее всего, применяются по системам противовоздушной обороны. Это оправданно, потому что системы ПВО могут перебазироваться. Но в момент работы они «вскрываются», место их дислокации становится известным, и по нему разумно оперативно нанести удар.

В последнее время украинская ПВО работает уже не так активно и эффективно , отметил в беседе с «Известиями» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

— С чем это связано, предстоит выяснить, — говорит он. — Вряд ли на их работе сказался запрет США двухдневной давности на передачу вооружения и разведывательной информации. В то же время очевидно, что российские Вооруженные силы стали применять больше «Гербер», а также «Гераней» без боезаряда в качестве отвлекающих целей. Они позволяют прорваться нашим ракетам и БПЛА. При таком применении ложных целей сокращается боерасход дорогостоящих ракет. Если помощь США не возобновится, через месяц-два украинская ПВО заметно ослабнет.

Фото: РИА Новости/Стрингер

Основные цели остаются теми же — это энергетическая и газовая инфраструктура , подчеркнул он.

— Газовые месторождения, хранилища, газотранспортная система подвергаются ударам в течение последних месяцев, до этого ее не трогали, — уточнил Роман Шкурлатов.