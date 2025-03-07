Пришли по-английски: Лондон снова пытается сорвать урегулирование конфликта на Украине
Лондон пытается блокировать мирные развязки по Украине и играет роль «партии войны» в западном лагере, заявил «Известиям» посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Соединенное Королевство стремится убедить США возобновить приостановленную военную помощь Киеву и обмен разведданными с ним — 6 марта в Вашингтоне прошли двусторонние консультации глав минобороны США и Великобритании. Ранее премьер королевства высказался за введение британских войск на Украину. Россия считает неприемлемым отправку военных западных стран под любым видом. Может ли Лондон сорвать процесс мирного урегулирования и российско-американский диалог — в материале «Известий».
Британия пытается саботировать мирное урегулирование
Британские инициативы об отправке войск на Украину маскируются под гуманитарные миссии, но их истинная цель — служить интересам Киева. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
— Периодически используемый здесь в данном контексте термин «миротворцы» не просто лукавый, а в корне неверный. Все прекрасно понимают, что идея присутствия контингентов европейских стран на Украине не имеет даже намека на беспристрастность. Они действовали бы исключительно в интересах Киева. Желая затруднить выход на мирные развязки, англичане пытаются внедрить заведомо провокационные элементы — на сей раз в виде некоего совместного с Парижем плана с фокусом на обеспечение военного присутствия западников на Украине, — отметил Андрей Келин.
Мирный план Франции и Великобритании, которые сформировали «коалицию желающих», подразумевает установление перемирия «в воздухе, на море и вокруг энергетической инфраструктуры». Затем они хотят разместить европейские миротворческие силы на стратегических объектах. 5 марта Эммануэль Макрон допустил отправку западных войск на Украину. 6 марта состоялись консультации глав минобороны Великобритании и США, на которых этот вопрос наверняка поднимался.
По словам Андрея Келина, появление военных НАТО под любой личиной — будь то флаг ЕС, «коалиция желающих» или национальные символы — остается неприемлемым и рассматривается Москвой как прямая угроза безопасности. РФ в этом видит «лишь попытку инициаторов замысла разогревать конфликт и далее, стремясь не допустить его урегулирования».
— Очевидно, что в западном лагере существует «партия войны», которая хочет продолжения конфликта на Украине. Входящие в нее силы, в том числе британский истеблишмент, понимают, что им трудно что-либо противопоставить настрою новой администрации США как можно скорее положить конец боевым действиям. Однако всячески стараются ставить палки в колеса предпринимаемым усилиям, — добавил посол РФ.
При этом британские власти всячески рекламируют военно-промышленное сотрудничество с Украиной как значимый вклад в «оздоровление» собственной экономики — ведь какие-либо иные «успехи» на экономической ниве предъявить не получается, добавил он.
— Разумеется, во главу угла ставятся и интересы британского ВПК, — продолжил дипломат.
Для Лондона Россия — исторический соперник, говорит «Известиям» первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. По его словам, поговорка «англичанка гадит», появившаяся в XIX веке, актуальна и сейчас. Британский истеблишмент, консерваторы и лейбористы, видит в Москве экзистенциального противника. Однако Ковалев сомневается в способности Лондона повлиять на Вашингтон.
— США гораздо более весомая держава. Давление на Дональда Трампа вряд ли будет эффективным, — сказал он.
Президент США Дональд Трамп выступает на сессии Совета безопасности США
Нынешние действия Лондона напоминают события весны 2022 года. Тогда, после согласования стамбульских соглашений, премьер Борис Джонсон лично убедил Киев отказаться от диалога с Москвой, пообещав поддержку в достижении «стратегического поражения» России. Это подтвердила украинская сторона. Сейчас, несмотря на приход к власти лейбористов, британская стратегия не изменилась: премьер Кир Стармер, избегая открытых призывов к войне, продвигает идею продолжения всеобъемлющей помощи Киеву.
Может ли Лондон повлиять на российско-американский диалог
Однако на Западе сейчас наблюдается раскол относительно Украины и России. Если говорить о Европе, то как минимум две страны — Венгрия и Словакия — против поставок оружия Киеву. Кроме того, администрация Трампа выступает за скорейшее завершение конфликта. Два раунда российско-американских переговоров — 18 февраля в Эр-Рияде и 27 февраля в Стамбуле — подтвердили сдвиги. Стороны договорились восстановить дипломатические каналы: 6 марта Владимир Путин назначил нового посла в США Александра Дарчиева, получившего агреман от американской стороны. Это символичный шаг, демонстрирующий, что диалог, несмотря на сложности, начался. Госсекретарь США Марко Рубио назвал конфликт прокси-войной и не раз говорил о том, что Зеленский саботирует мирные инициативы.
Автомобиль российской делегации у резиденции генконсула США в Стамбуле в преддверии встречи представителей РФ и США
Но Лондон и Париж пытаются переломить эту динамику. Президент Франции Эммануэль Макрон, объявивший 5 марта о созыве начальников штабов стран, готовых «гарантировать мир», и Кир Стармер готовят совместный с Зеленским визит в Вашингтон. Их возможная цель — убедить Трампа возобновить американскую помощь и поддержать план ввода европейских войск на Украину. Проблема в том, что многие страны Старого Света, по данным СМИ, не хотят в этом участвовать.
4 марта США заморозили поставки военной помощи Украине. Кроме того, Вашингтон приостановил обмен разведданными с ней. Спустя несколько часов Зеленский объявил о готовности подписать соглашение по недрам с США и ввести запрет на удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Украинский лидер, ранее настаивавший на продолжении боевых действий, теперь предлагает начать переговоры с обмена пленными. Однако Трамп пока не отменил своего решения. В Белом доме отметили, что приостановка помощи Киеву необходима для ее пересмотра. К слову, 11 марта американская делегация с Марко Рубио, Майком Уолтцем и Стивом Уиткоффом намерена направиться в Эр-Рияд для встречи с украинскими коллегами, в том числе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, сообщают американские СМИ. Уиткофф заявил, что на встрече будут обсуждаться основы сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие.
Попытки Лондона повлиять на Вашингтон сталкиваются с прагматизмом Белого дома. Инцидент, случившийся 28 февраля, когда перепалка Трампа и Зеленского сорвала сделку по украинским недрам, показал, что американский президент не намерен идти на поводу у союзников. По данным New York Times, Стармер и Макрон пять дней уговаривали Зеленского возобновить диалог, но в итоге приняли решение дать сторонам время «остыть», признавая бесперспективность давления на Трампа. Не стоит забывать и о серьезной зависимости Великобритании от США. Так что скорее именно Вашингтон может повлиять на британскую позицию, а не наоборот.
— Американцы могут на них подействовать как минимум в силу несоизмеримости американской и британской экономики. Или давайте вспомним то, что формально Великобритания — ядерная держава, но у нее нет собственных средств доставки этого оружия. Таким образом, они не могут его применить без разрешения США, — пояснил Игорь Ковалев.
Лондон, безусловно, остается ключевым дестабилизирующим игроком. Его попытки реанимировать военную помощь Киеву, продвинуть тему «миротворцев» и втянуть США в конфронтацию с Россией создают серьезные риски. Но нынешняя ситуация отличается от 2022 года: сегодня Трамп, вопреки давлению, демонстрирует готовность к компромиссам. Так что у Лондона мало шансов сорвать процесс. Но, как отметил Келин, «партия войны» не сдается.