Лондон пытается блокировать мирные развязки по Украине и играет роль «партии войны» в западном лагере, заявил «Известиям» посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Соединенное Королевство стремится убедить США возобновить приостановленную военную помощь Киеву и обмен разведданными с ним — 6 марта в Вашингтоне прошли двусторонние консультации глав минобороны США и Великобритании. Ранее премьер королевства высказался за введение британских войск на Украину. Россия считает неприемлемым отправку военных западных стран под любым видом. Может ли Лондон сорвать процесс мирного урегулирования и российско-американский диалог — в материале «Известий».

Британия пытается саботировать мирное урегулирование

Британские инициативы об отправке войск на Украину маскируются под гуманитарные миссии, но их истинная цель — служить интересам Киева. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

— Периодически используемый здесь в данном контексте термин «миротворцы» не просто лукавый, а в корне неверный. Все прекрасно понимают, что идея присутствия контингентов европейских стран на Украине не имеет даже намека на беспристрастность. Они действовали бы исключительно в интересах Киева. Желая затруднить выход на мирные развязки, англичане пытаются внедрить заведомо провокационные элементы — на сей раз в виде некоего совместного с Парижем плана с фокусом на обеспечение военного присутствия западников на Украине, — отметил Андрей Келин.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Мирный план Франции и Великобритании, которые сформировали «коалицию желающих», подразумевает установление перемирия «в воздухе, на море и вокруг энергетической инфраструктуры». Затем они хотят разместить европейские миротворческие силы на стратегических объектах. 5 марта Эммануэль Макрон допустил отправку западных войск на Украину. 6 марта состоялись консультации глав минобороны Великобритании и США, на которых этот вопрос наверняка поднимался.

По словам Андрея Келина, появление военных НАТО под любой личиной — будь то флаг ЕС, «коалиция желающих» или национальные символы — остается неприемлемым и рассматривается Москвой как прямая угроза безопасности. РФ в этом видит «лишь попытку инициаторов замысла разогревать конфликт и далее, стремясь не допустить его урегулирования».

— Очевидно, что в западном лагере существует «партия войны», которая хочет продолжения конфликта на Украине. Входящие в нее силы, в том числе британский истеблишмент, понимают, что им трудно что-либо противопоставить настрою новой администрации США как можно скорее положить конец боевым действиям. Однако всячески стараются ставить палки в колеса предпринимаемым усилиям, — добавил посол РФ.

Фото: REUTERS/Thomas Peter

При этом британские власти всячески рекламируют военно-промышленное сотрудничество с Украиной как значимый вклад в «оздоровление» собственной экономики — ведь какие-либо иные «успехи» на экономической ниве предъявить не получается, добавил он.

— Разумеется, во главу угла ставятся и интересы британского ВПК, — продолжил дипломат.

Для Лондона Россия — исторический соперник, говорит «Известиям» первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. По его словам, поговорка «англичанка гадит», появившаяся в XIX веке, актуальна и сейчас. Британский истеблишмент, консерваторы и лейбористы, видит в Москве экзистенциального противника. Однако Ковалев сомневается в способности Лондона повлиять на Вашингтон.

— США гораздо более весомая держава. Давление на Дональда Трампа вряд ли будет эффективным, — сказал он.

Президент США Дональд Трамп выступает на сессии Совета безопасности США Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

Нынешние действия Лондона напоминают события весны 2022 года. Тогда, после согласования стамбульских соглашений, премьер Борис Джонсон лично убедил Киев отказаться от диалога с Москвой, пообещав поддержку в достижении «стратегического поражения» России. Это подтвердила украинская сторона. Сейчас, несмотря на приход к власти лейбористов, британская стратегия не изменилась: премьер Кир Стармер, избегая открытых призывов к войне, продвигает идею продолжения всеобъемлющей помощи Киеву.

Может ли Лондон повлиять на российско-американский диалог

Однако на Западе сейчас наблюдается раскол относительно Украины и России. Если говорить о Европе, то как минимум две страны — Венгрия и Словакия — против поставок оружия Киеву. Кроме того, администрация Трампа выступает за скорейшее завершение конфликта. Два раунда российско-американских переговоров — 18 февраля в Эр-Рияде и 27 февраля в Стамбуле — подтвердили сдвиги. Стороны договорились восстановить дипломатические каналы: 6 марта Владимир Путин назначил нового посла в США Александра Дарчиева, получившего агреман от американской стороны. Это символичный шаг, демонстрирующий, что диалог, несмотря на сложности, начался. Госсекретарь США Марко Рубио назвал конфликт прокси-войной и не раз говорил о том, что Зеленский саботирует мирные инициативы.

Автомобиль российской делегации у резиденции генконсула США в Стамбуле в преддверии встречи представителей РФ и США Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Но Лондон и Париж пытаются переломить эту динамику. Президент Франции Эммануэль Макрон, объявивший 5 марта о созыве начальников штабов стран, готовых «гарантировать мир», и Кир Стармер готовят совместный с Зеленским визит в Вашингтон. Их возможная цель — убедить Трампа возобновить американскую помощь и поддержать план ввода европейских войск на Украину. Проблема в том, что многие страны Старого Света, по данным СМИ, не хотят в этом участвовать.

4 марта США заморозили поставки военной помощи Украине. Кроме того, Вашингтон приостановил обмен разведданными с ней. Спустя несколько часов Зеленский объявил о готовности подписать соглашение по недрам с США и ввести запрет на удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Украинский лидер, ранее настаивавший на продолжении боевых действий, теперь предлагает начать переговоры с обмена пленными. Однако Трамп пока не отменил своего решения. В Белом доме отметили, что приостановка помощи Киеву необходима для ее пересмотра. К слову, 11 марта американская делегация с Марко Рубио, Майком Уолтцем и Стивом Уиткоффом намерена направиться в Эр-Рияд для встречи с украинскими коллегами, в том числе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, сообщают американские СМИ. Уиткофф заявил, что на встрече будут обсуждаться основы сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие.

Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov

Попытки Лондона повлиять на Вашингтон сталкиваются с прагматизмом Белого дома. Инцидент, случившийся 28 февраля, когда перепалка Трампа и Зеленского сорвала сделку по украинским недрам, показал, что американский президент не намерен идти на поводу у союзников. По данным New York Times, Стармер и Макрон пять дней уговаривали Зеленского возобновить диалог, но в итоге приняли решение дать сторонам время «остыть», признавая бесперспективность давления на Трампа. Не стоит забывать и о серьезной зависимости Великобритании от США. Так что скорее именно Вашингтон может повлиять на британскую позицию, а не наоборот.

— Американцы могут на них подействовать как минимум в силу несоизмеримости американской и британской экономики. Или давайте вспомним то, что формально Великобритания — ядерная держава, но у нее нет собственных средств доставки этого оружия. Таким образом, они не могут его применить без разрешения США, — пояснил Игорь Ковалев.

Фото: REUTERS/Susannah

Лондон, безусловно, остается ключевым дестабилизирующим игроком. Его попытки реанимировать военную помощь Киеву, продвинуть тему «миротворцев» и втянуть США в конфронтацию с Россией создают серьезные риски. Но нынешняя ситуация отличается от 2022 года: сегодня Трамп, вопреки давлению, демонстрирует готовность к компромиссам. Так что у Лондона мало шансов сорвать процесс. Но, как отметил Келин, «партия войны» не сдается.