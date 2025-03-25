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Лавров заявил о недоговороспособности Украины после удара ВСУ по станции «Суджа»

Лавров: ВСУ ударили по станции «Суджа», несмотря на зависимость от ее газа ЕС
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Киев ударил по газоизмерительной станции «Суджа» Курской области и обвинил в этом Россию, хотя от этого зависит обеспечение энергией ряда стран Европы, поэтому доверять украинской стороне и заключать с ними мир сейчас не получается. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Учитывая способности украинского воинства создавать провокации, они вот сейчас ударили по «Судже», по газоперекачивающей станции, и сказали, что это Россия сделала сама. Хотя эта «Суджа» наша собственность, от которой во многом зависит продолжение обеспечения энергии целого ряда европейских стран», — пояснил глава МИД РФ в интервью корреспонденту Первого канала.

Он отметил, что России нужды «самые четкие, проверяемые и работающие гарантии». И президент России Владимир Путин был не против того, чтобы объявить перемирие на 30 дней. Однако Киев не соблюдает условия договоренностей о прекращении огня. При этом США услышали сигнал РФ по гарантиям, но тоже понимают, что могут добиться позитивного результата только при прекращении терактов и атак со стороны Киева.

«То есть объемы прокачки нефти для европейских потребителей резко снизятся из-за очередного террористического акта украинцев, поэтому, когда президент говорил, что мы и за перемирие, есть нюансы, кто будет обеспечивать чистоплотность нацистского режима в Киеве», — добавил Лавров.

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23 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несоблюдение договоренностей со стороны Украины может стать еще одним поводом для разговора американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Так представитель Кремля прокомментировал продолжающиеся удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетическим объектам.

В ходе переговоров президентов России и США 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако после ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края. При этом в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нейтрализовали семь ударных дронов, направленных на объекты украинской энергетики.

Украинский лидер Владимир Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но в ночь на 21 марта украинские вооруженные формирования подорвали газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, через которую шла перекачка российского газа в страны Европы. В ту же ночь ВСУ нанесли несколько ударов по Курской АЭС.

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