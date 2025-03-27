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Минобороны сообщило о продолжении ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на заявления киевского режима о якобы прекращении таких атак. Об этом 27 марта сообщило Министерство обороны РФ.

«Около 17.00 [26 марта] российскими средствами ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.) над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут сбит украинский ударный БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — Ред.) самолетного типа», — указали в ведомстве.

Уточнятся, что целью этой атаки было наземное оборудование Глебовского газохранилища.

Тогда же украинский дрон атаковал энергетический объект в Брянской области — этот удар привел к отключениям электричества в Климовском районе региона. Позднее, около 07:00 27 марта, артобстрел ВСУ вывел из строя трансформаторную подстанцию на территории той же области.

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Ранее в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила недоговороспособность Киева в свете продолжающихся атак на энергообъекты России. Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский сам публично заявлял о признании моратория на удары по энергетической инфраструктуре, который согласовали РФ и США.

26 марта Минобороны также сообщало об ударах ВСУ в нарушение договоренностей об отказе от атак на энергетику. Целью противника в очередной раз стало Глебовское газохранилище, также нападению подверглись объекты в Брянской и Курской областях. В последнем случае без свет остались более 4 тыс. энергопотребителей.

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