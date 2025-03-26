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В Минобороны РФ сообщили о новых ударах ВСУ по российским энергообъектам

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Фото: TASS/Zuma
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ. Об этом 26 марта сообщило Минобороны.

«Ночью 26 марта текущего года у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА», — сообщило ведомство.

В Минобороны указали, что объектом атаки было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Произошло также и несколько других инцидентов.

В Брянской области в результате атаки украинского дрона произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. В итоге потребители в Комаричском районе остались без электричества. Днем ранее удар ВСУ оставил без электроснабжения более 4 тыс. потребителей в Курской области.

Минобороны подчеркнуло, что своими действиями киевский режим делает всё для срыва договоренностей Москвы и Вашингтона о поэтапных шагах по урегулированию украинского конфликта.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» Курской области. Он назвал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с нею мир в настоящее время не получается.

Также 25 марта Минобороны сообщило, что в результате удара ВСУ по инфраструктуре в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2», а в Луганской Народной Республике (ЛНР) была атакована газораспределительная станция «Сватово».

В районе мыса Тарханкут в Крыму силы ПВО смогли перехватить украинский дрон, целью которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

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