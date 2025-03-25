В Минобороны заявили об ударах ВСУ по энергообъектам РФ на фоне переговоров с США
На фоне переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили совершать намеренные удары по энергообъектам РФ. Об этом 25 марта сообщили в Министерстве обороны.
«На фоне проходивших 24 марта текущего года в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Ред.) по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.
В результате атаки украинских боевиков днем 24 марта по инфраструктуре в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС – Тихорецк №2».
В свою очередь, в Луганской Народной Республике (ЛНР) ВСУ атаковали газораспределительную «Сватово». Также в районе мыса Тарханкут в Крыму российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить украинский дрон, целью которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
В Минобороны уточнили, что продолжающимися атаками президент Украины Владимир Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» Курской области. Он навал атаку причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с нею мир в настоящее время не получается.