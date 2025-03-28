Аэропорты Таиланда приостановили работу после мощного землетрясения. Об этом 28 марта сообщила газета The Nation.

«В связи с землетрясением, произошедшим в пятницу днем, был издан общенациональный приказ о запрете полетов во всех аэропортах Таиланда», — говорится на странице издания в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Ранее в этот день газета Khaosod сообщила, что в результате землетрясения в таиландской столице Бангкоке обрушилось здание. По данным издания, в строении находились почти 50 рабочих, семь из них спаслись, а 43 человека оказались под завалами. В посольстве РФ отметили, что проясняют ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения.