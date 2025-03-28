В Бангкоке из-за землетрясения обрушилось здание

Здание в таиландской столице Бангкоке обрушилось в результате землетрясения. Об этом 28 марат сообщает газета Khaosod.

По данным издания, в здании находились почти 50 рабочих, семь из них спаслись, а 43 человека оказались под завалами.

Посольство России проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения, сообщает ТАСС.

Ранее в этот день землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории Мьянмы. Метеорологический департамент Таиланда после землетрясений в Мьянме предупредил о риске афтершоков.