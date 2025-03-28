Два мощных землетрясения зафиксированы в Мьянме

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 зафиксированы на территории Мьянмы. Об этом 28 марта свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр одного землетрясения находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго — в 19 км южнее города Сагайн.

Портал Myanmar Now указал, что мост через реку Иравади в Мьянме обрушился в результате землетрясения.

Как сообщает газета Khaosod, метеорологический департамент Таиланда после землетрясений в Мьянме предупредил о риске афтершоков.

Ранее в этот день в Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземный толчок зафиксирован в 161 км к юго-востоку от столицы островного государства — города Порт-Вила с населением в 36 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 км.