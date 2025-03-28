Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали в Вануату

В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 28 марта свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Согласно его информации, подземный толчок зафиксирован в 161 км к юго-востоку от столицы островного государства — города Порт-Вила с населением в 36 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

EMSC зафиксировало 28 марта землетрясение магнитудой 5,2 в центральном Казахстане. По данным центра, сейсмособытие произошло в 19 км к юго-западу от села Мерке, где проживает чуть менее 16 тыс. человек.