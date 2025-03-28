Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в центральном Казахстане
В центральном Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом 27 марта свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По его информации, сейсмособытие было зарегистрировано в 19 км к юго-западу от села Мерке, где проживает чуть менее 16 тыс. человек. Очаг находился на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не было.
В Чили 25 марта зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Уточнялось, что подземный толчок произошел в 97 км к востоку от города Альто-Осписио, в котором проживает 105 тыс. человек.