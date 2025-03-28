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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в центральном Казахстане

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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy
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В центральном Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом 27 марта свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его информации, сейсмособытие было зарегистрировано в 19 км к юго-западу от села Мерке, где проживает чуть менее 16 тыс. человек. Очаг находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не было.

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В Чили 25 марта зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Уточнялось, что подземный толчок произошел в 97 км к востоку от города Альто-Осписио, в котором проживает 105 тыс. человек.

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