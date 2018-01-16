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Тиллерсон обсудит с главой МИД Канады ситуацию на Корейском полуострове

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Госсекретарь США Тиллерсон проведет встречу с главой МИД Канады Христей Фриланд в рамках «демонстрации международной солидарности» по ситуации с КНДР. В рамках встречи стороны намерены обсудить дипломатические усилия для денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в сообщении официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт.

Sec. Tillerson travels to #Canada on Jan. 15-17 to co-host Vancouver Foreign Ministers’ Meeting on Security and Stability on the Korean Peninsula with Foreign Minister @cafreeland. Meeting demonstrates int’l commitment to diplomatic solutions to escalating threat posed by #DPRK pic.twitter.com/wqVkHkAPH8

В частности, представители стран намерены затронуть «вопросы увеличения дипломатических усилий для обеспечения безопасности и ядерного разоружения Корейского полуострова».

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что считает вредной идею проведения в Ванкувере министерской встречи по КНДР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сочла инициативу США и Канады о проведении международной встречи по КНДР неуместной, так как данное мероприятие «способно привести к усугублению и без того напряженной ситуации на Корейском полуострове».

Во встрече намерены принять участие министры иностранных дел 16 стран, большинство из которых выступают против КНДР. Участники мероприятия планируют затронуть тему возможности морского перехвата судов, нарушающих санкции.

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