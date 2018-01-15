Лавров заявил о вреде встречи по КНДР в Ванкувере

Москва считает вредной идею проведения в Ванкувере министерской встречи по КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Повестка дня (встречи по КНДР в Ванкувере) заключается в том, чтобы выработать механизм дополнительного давления на Пхеньян. Буквально пару недель назад была принята очередная резолюция (СБ ООН), через два дня объявили о созыве такой встречи в Ванкувере. Нас и китайцев на нее не пригласили, но сказали, что встреча начнется сегодня вечером, 16-го — основные заседания, а 17-го — подъезжайте с китайцами, мы вам расскажем, о чем договорились. Как вы понимаете, это было неприемлемо», — приводит «РИА Новости» заявление Лаврова на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, у США спросили, почему на встречу по КНДР не приглашены Россия и Китай, на что в Вашингтоне ответили, что РФ и КНР поддерживают эти усилия. Эти утверждения Лавров назвал ложью, так как Москва с самого начала говорила, что считает «эти усилия и эту встречу вредной».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает неуместной инициативу США и Канады о проведении международной встречи по КНДР в Ванкувере.

Ожидается, что во встрече примут участие министры иностранных дел 16 государств, большинство из которых выступают против КНДР. На встрече, в частности, будет обсуждаться возможность морского перехвата судов, нарушающих санкции.