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Трамп сравнил ситуацию вокруг КНДР с игрой в покер

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сравнил ситуацию вокруг Северной Кореи с карточной игрой.

«Мы играем очень сложную партию в покер, и никто не хочет раскрывать свою карту», — заявил глава государства, говоря о возможном нанесении превентивного удара по КНДР.

Президент США в очередной раз обвинил Пхеньян в наращивании военного потенциала, признав, что северокорейские ракеты в будущем смогут достичь американкой территории.

«Они еще не тут, но они близко, и с каждым днем они становятся всё ближе», — приводит слова Трампа The Sydney Morning Herald.

Американский лидер также усомнился в том, что мирные переговоры между США и КНДР могут принести результат.

Как писал портал iz.ru, в МИД РФ ранее раскритиковали результаты так называемой Ванкуверской встречи по Северной Корее. Недоумение ведомства вызвало упоминание в итоговых документах России и Китая, представители которых не присутствовали на мероприятии.

16 января по инициативе США и Канады в Ванкувере созван саммит министров иностранных дел 17 государств по «ядерной проблеме» КНДР.

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