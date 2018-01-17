Прямой эфир
Сюжет:

Тиллерсон заявил о планах добиваться ужесточения санкций против КНДР

0
Фото: Global Look Press/Guo Yina
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дипломаты США будут добиваться ужесточения санкций в отношении КНДР в случае очередных провокаций со стороны Северной Кореи. Об этом в ходе пресс-конференции в Ванкувере сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Наши дипломаты в Нью-Йорке продолжат добиваться более жестких санкций в отношении КНДР, если будут последующие провокации», — приводит слова Тиллерсона «Интерфакс».

Накануне в Ванкувере началась встреча, посвященная кризису на Корейском полуострове. Во встрече принимают участие министры иностранных дел 16 стран, большинство из которых выступают за оказание дипломатического давления на КНДР. Российские и китайские дипломаты в мероприятии не участвуют. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, идея проведения министерской встречи по КНДР является вредной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тиллерсон озвучил потенциальную тему переговоров между США и КНДР
Госдеп: Россия и Китай разделяют с США ситуацию вокруг КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017