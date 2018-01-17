Тиллерсон заявил о планах добиваться ужесточения санкций против КНДР

Дипломаты США будут добиваться ужесточения санкций в отношении КНДР в случае очередных провокаций со стороны Северной Кореи. Об этом в ходе пресс-конференции в Ванкувере сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Наши дипломаты в Нью-Йорке продолжат добиваться более жестких санкций в отношении КНДР, если будут последующие провокации», — приводит слова Тиллерсона «Интерфакс».

Накануне в Ванкувере началась встреча, посвященная кризису на Корейском полуострове. Во встрече принимают участие министры иностранных дел 16 стран, большинство из которых выступают за оказание дипломатического давления на КНДР. Российские и китайские дипломаты в мероприятии не участвуют. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, идея проведения министерской встречи по КНДР является вредной.