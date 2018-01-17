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МИД РФ раскритиковал итоги Ванкуверской встречи по КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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МИД РФ раскритиковал результаты так называемой Ванкуверской встречи по КНДР.

«С сожалением вынуждены констатировать, что подобные мероприятия, проведенные наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а, напротив, ее усугубляют», — отмечается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Недоумение министерства вызвало упоминание России и Китая в итоговых документах встречи, хотя представители этих стран в ней не участвовали.

В совместном заявлении МИД России и Китая от 4 июля 2017 года изложена позиция обоих государств по корейскому вопросу. «Никакой альтернативы данному документу никто не предлагает, ничего конструктивного не было выдвинуто и участниками «ванкуверских посиделок», — отмечается в заявлении МИДа.  

В документе названо неприемлемым итоговое решение Ванкуверской встречи «поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН». Российское дипломатическое ведомство считает такую позицию принижением авторитета ООН.

16 января по инициативе США и Канады в Ванкувере созван саммит глав МИД 17 государств по «ядерной проблеме» КНДР. По оценке экспертов, во встрече в основном приняли участие представители стран, которые участвовали в корейской войне 1950–1953 годов на стороне Юга. КНР и СССР поддерживали в той войне КНДР.

Как писал iz.ru, еще до созыва встречи глава МИД России Сергей Лавров назвал вредной саму идею ее проведения.

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