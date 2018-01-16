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Япония призвала все государства разорвать дипотношения с Пхеньяном

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Фото: REUTERS/Ben Nelms
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Япония призывает все государства разорвать дипотношения с КНДР и выслать с территории своих стран гастарбайтеров из Северной Кореи, заявил глава МИД Японии Таро Коно.

Несмотря на начало межкорейских контактов, «не было никаких позитивных движений в сторону завершения ядерной программы и программы баллистических ракет», констатировал глава японского дипломатического ведомства.

«Вместе мы должны максимизировать давление на КНДР, чтобы они изменили свою политику в сторону денуклеаризации», — подчеркнул Коно.

Япония «ожидает, что другие страны предпримут шаги» по разрыву дипотношений с КНДР, передает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, власти Японии изучают перспективы полномасштабного военного конфликта на Корейском полуострове и принятие необходимых мер в таком случае. В частности, Токио направило морские патрули в Желтое и Японское моря для контроля за режимом санкций в отношении КНДР. 

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