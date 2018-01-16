Японская телекомпания по ошибке сообщила о пуске ракеты в КНДР
Японская центральная телерадиокомпания передала ошибочное оповещение о пуске ракеты в КНДР через свое приложение для смартфонов.
Компания NHK подтвердила ошибочность выпущенного сообщения и принесла извинения.
Последние ракетные испытания в Северной Корее проводились в конце августа и начале сентября.
Тогда северокорейские ракеты «Хвасон-12» пролетели над японским островом Хоккайдо.
Подробная хронология событий по ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.