Японская телекомпания по ошибке сообщила о пуске ракеты в КНДР

Японская центральная телерадиокомпания передала ошибочное оповещение о пуске ракеты в КНДР через свое приложение для смартфонов.

Компания NHK подтвердила ошибочность выпущенного сообщения и принесла извинения.

Последние ракетные испытания в Северной Корее проводились в конце августа и начале сентября.

Тогда северокорейские ракеты «Хвасон-12» пролетели над японским островом Хоккайдо.

Подробная хронология событий по ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.