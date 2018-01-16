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Японская телекомпания по ошибке сообщила о пуске ракеты в КНДР

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Фото: Global Look Press/AFLO/Yoshio Tsunoda
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Японская центральная телерадиокомпания передала ошибочное оповещение о пуске ракеты в КНДР через свое приложение для смартфонов. 

Компания NHK подтвердила ошибочность выпущенного сообщения и принесла извинения.

Последние ракетные испытания в Северной Корее проводились в конце августа и начале сентября.

Тогда северокорейские ракеты «Хвасон-12» пролетели над японским островом Хоккайдо.

Подробная хронология событий по ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.

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