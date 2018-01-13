Прямой эфир
Сюжет:

Токио направляет корабли для слежки за соблюдением санкций против КНДР

0
Фото: Global Look Press/Jens Büttner/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония направляет корабли для ведения наблюдения в Желтом и Японском морях за соблюдением санкций в отношении КНДР. Корабли направляет командование Морских сил самообороны по запросу США, об этом сообщает ТАСС.

Речь идет, в первую очередь, об обнаружении случаев перекачки нефти в открытом море с иностранных танкеров на суда КНДР.

Подобные случаи отслеживаются самолетами, данные, в случае обнаружения, отправляются экипажам кораблей, которые следуют в указанный район. Поскольку досматривать суда японские силы самообороны не имеют права, она фиксируют происходящее и отправляют данные США.

Ранее западные СМИ сообщали, что российские танкеры якобы осуществляли поставки КНДР нефтепродуктов в обход санкций. МИД РФ эти публикации опроверг. Обвинения подобного содержания звучали и в адрес Китая, также опровергнувшего эти данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канада ужесточила санкционный режим в отношении КНДР
Трамп выразил готовность США к переговорам с КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017