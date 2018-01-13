Токио направляет корабли для слежки за соблюдением санкций против КНДР

Япония направляет корабли для ведения наблюдения в Желтом и Японском морях за соблюдением санкций в отношении КНДР. Корабли направляет командование Морских сил самообороны по запросу США, об этом сообщает ТАСС.

Речь идет, в первую очередь, об обнаружении случаев перекачки нефти в открытом море с иностранных танкеров на суда КНДР.

Подобные случаи отслеживаются самолетами, данные, в случае обнаружения, отправляются экипажам кораблей, которые следуют в указанный район. Поскольку досматривать суда японские силы самообороны не имеют права, она фиксируют происходящее и отправляют данные США.

Ранее западные СМИ сообщали, что российские танкеры якобы осуществляли поставки КНДР нефтепродуктов в обход санкций. МИД РФ эти публикации опроверг. Обвинения подобного содержания звучали и в адрес Китая, также опровергнувшего эти данные.