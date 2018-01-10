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Трамп выразил готовность США к переговорам с КНДР

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Фото: REUTERS /Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп сообщил по телефону президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что Вашингтон готов к переговорам с руководством КНДР «в подходящее время и при соответствующих обстоятельствах». Об этом говорится в заявлении Белого дома.

При этом оба президента отметили важность продолжения дальнейшего давления на Пхеньян. Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп отметили, что межкорейский диалог в результате может привести к переговорам по вопросу денуклеаризации на Корейском полуострове.

Сообщается, что Трамп обещал не предпринимать никаких военных действий, пока продолжается межкорейский диалог. Портал iz.ru писал о том, что 9 января в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом прошла первая за долгое время встреча делегаций КНДР и Южной Кореи. По ее итогам переговоров стороны договорились о восстановлении полномасштабного диалога в разных областях.

Северокорейский посол в России Ким Хен Чжун улучшение отношений КНДР с Южной Кореей назвал одной из главный задач Пхеньяна в 2018 году.

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