Посол КНДР назвал одной из главных задач страны улучшение отношений с Сеулом

Улучшение отношений КНДР с Южной Кореей — одна из главный задач Пхеньяна в 2018 году. Об этом заявил северокорейский посол в России Ким Хен Чжун на приеме для российских СМИ.

«Другой очень важной задачей является улучшение отношений между Севером и Югом и открытие нового переломного момента в борьбе за воссоединение», — приводит его слова ТАСС.

Во вторник, 9 января, в приграничном пункте Пханмунджон прошел первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. В частности, стороны договорились об участии Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и возобновлении переговоров по военным вопросам.