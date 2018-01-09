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КНДР и Южная Корея договорились возобновить переговоры по военным вопросам

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Фото: REUTERS/Yonhap
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Сеул и Пхеньян договорились возобновить переговоры по военным вопросам. Об этом 9 января заявил журналистам заместитель министра объединения Южной Кореи Чун Хэ Сон по итогам встречи высокопоставленных представителей двух стран.

«Мы решили прекратить действия, которые могут привести к обострению напряженности на Корейском полуострове и возобновить диалог, чтобы обеспечить мир в этом регионе», – цитирует его слова агентство Yonhap.

Уточняется, что в июле 2017 года южнокорейская сторона уже предлагала КНДР провести военные переговоры, но Северная Корея не ответила на это предложение.

Эти переговоры для двух стран стали первыми с 2015 года.

Ранее сообщалось, что также КНДР и Южная Корея договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

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