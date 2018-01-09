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Губернатор Гуама поблагодарил Украину за «дефектные ракеты КНДР»

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Фото: Global Look Press
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана поговорили с губернатором американского острова Гуам Эдвардом Базой Кальво. Видео с записью разговора было опубликовано на канале пранкеров в YouTube.

Основной темой разговора стали ракеты, которые якобы были поставлены Украиной в КНДР. Пранкеры заявили, что ракеты украинского производства не долетят до Гуама, а губернатор в ответ поблагодарил руководство страны за столь удачную сделку.

Ранее о том, что украинские специалисты могли продать в КНДР чертежи ракетных двигателей или даже серию собранных двигателей, сообщило издание The New York Times.

В новогоднюю ночь пранкеры разыграли президента Украины Петра Порошенко. Один из них представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и выразил надежду, что украинский лидер в новогоднюю ночь не будет злоупотреблять алкогольными напитками.

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