Губернатор Гуама поблагодарил Украину за «дефектные ракеты КНДР»

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана поговорили с губернатором американского острова Гуам Эдвардом Базой Кальво. Видео с записью разговора было опубликовано на канале пранкеров в YouTube.

Основной темой разговора стали ракеты, которые якобы были поставлены Украиной в КНДР. Пранкеры заявили, что ракеты украинского производства не долетят до Гуама, а губернатор в ответ поблагодарил руководство страны за столь удачную сделку.

Ранее о том, что украинские специалисты могли продать в КНДР чертежи ракетных двигателей или даже серию собранных двигателей, сообщило издание The New York Times.

В новогоднюю ночь пранкеры разыграли президента Украины Петра Порошенко. Один из них представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и выразил надежду, что украинский лидер в новогоднюю ночь не будет злоупотреблять алкогольными напитками.