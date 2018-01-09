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КНДР и Южная Корея договорились об участии в Олимпиаде и начале переговоров

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Фото: Global Look Prees/Ryu Seung-Il
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КНДР и Южная Корея договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, а также пришли к единому мнению о необходимости организовать переговоры по военной линии с целью снижения напряженности вдоль границ.

Об этом 9 января передает из Сеула телеканал YTN.

По данным журналистов, договоренность достигнута на встрече высокопоставленных представителей двух государств. По итогам данной встречи было принято совместное заявление, которое распространили для печати.

Ранее 9 января сообщалось, что Южная Корея рассматривает возможность приостановить действие санкций против КНДР на время проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. В КНДР уже заявили, что намерены отправить высокопоставленную делегацию на Игры 2018 года. 

Ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за ракетных и ядерных испытаний КНДР.

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