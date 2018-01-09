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Южная Корея задумалась об отказе от санкций против КНДР на время Олимпиады

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Фото: ТАСС/ Annegret Hilse / SVEN SIMON
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Южная Корея рассматривает возможность приостановить действие санкций против КНДР на время проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом заявил представитель южнокорейского МИДа Но Гю Док.

По его словам, такой вариант возможен для обеспечения участия в Играх представителей Северной Кореи. Он отметил, что речь идет об отмене запрета на въезд в Южную Корею для ряда официальных лиц КНДР.

«Сеул в этих целях может рассмотреть возможность соответствующих шагов совместно с Советом Безопасности ООН и другими заинтересованными государствами», — цитирует ТАСС дипломата.

Во вторник, 9 января, в приграничном пункте Пханмунджон стартовал первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей.

Стороны, в частности, обсудили участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в феврале 2018 года. В результате КНДР заявила о желании направить на Игры своих высокопоставленных представителей, демонстрационную команду по тхэквондо и танцоров с музыкантами. Южная Корея в свою очередь предложила делегациям двух стран вместе пройти во время церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

Отмечается, что Пхеньян пропустил последний срок подачи заявления для участия в Играх, однако Международный олимпийский комитет (МОК) продлил крайний срок регистрации спортсменов из КНДР.

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