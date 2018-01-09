Прямой эфир
Сюжет:

Пенс заявил о нежелании США смягчать свою позицию по КНДР

0
Фото: REUTERS/Mandel Ngan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США будут оказывать давление на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не откажется от своих ядерных амбиций, заявил вице-президент США Майк Пенс в эфире одной из радиостанций Далласа, штат Техас.

«Мы не собираемся смягчать свою позицию в отношении Северной Кореи, пока она не прекратит реализовывать ядерную и ракетную программы», — приводит его слова ТАСС.

Пенс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп организовал «беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление» на Пхеньян, результатом которого стало решение лидера КНДР Ким Чен Ына возобновить переговоры с Сеулом.

9 января начался диалог по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. Ожидается, что стороны обсудят шаги по улучшению отношений, а также участие сборной Северной Кореи в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США и Япония осудили нежелание Пхеньяна отказаться от ядерного оружия
Эксперты обнаружили у Ким Чен Ына серьезную урологическую болезнь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017