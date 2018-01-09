Пенс заявил о нежелании США смягчать свою позицию по КНДР

США будут оказывать давление на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не откажется от своих ядерных амбиций, заявил вице-президент США Майк Пенс в эфире одной из радиостанций Далласа, штат Техас.

«Мы не собираемся смягчать свою позицию в отношении Северной Кореи, пока она не прекратит реализовывать ядерную и ракетную программы», — приводит его слова ТАСС.

Пенс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп организовал «беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление» на Пхеньян, результатом которого стало решение лидера КНДР Ким Чен Ына возобновить переговоры с Сеулом.

9 января начался диалог по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей. Ожидается, что стороны обсудят шаги по улучшению отношений, а также участие сборной Северной Кореи в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.