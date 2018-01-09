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США и Япония осудили нежелание Пхеньяна отказаться от ядерного оружия

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Министры обороны США и Японии обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове и осудили нежелание Северной Кореи отказаться от работ над ядерными вооружениями. Об этом Джеймс Мэттис и Ицунори Онодэра заявили по итогам беседы.

В заявлении пресс-службы Пентагона отмечается, что министры обороны назвали поведение КНДР «безрассудным».

«Они обсудили важность оказания максимально возможного давления на Северную Корею с тем, чтобы она изменила свой курс, воздерживалась от провокаций и угрожающих действий», — приводит ТАСС выдержку из заявления Пентагона. При этом Джеймс Мэттис подчеркнул глобальность проблемы и подтвердил обязательства США по защите Японии.

Ранее сообщалось, что начался первый раунд переговоров по нормализации отношений между Южной Кореей и КНДР.  Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для улучшения отношений с Южной Кореей, а 3 января состоялись телефонные переговоры между лидерами двух соседних государств.

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