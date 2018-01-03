КНДР и Южная Корея провели телефонный разговор

Представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной «горячей линии» связи в приграничном пункте Пханмунджом.

Как передает Yonhap News Agency, звонок со стороны КНДР поступил в 15.30 по местному времени (09.30 мск).

Отмечается, что стороны удостоверились в том, что телефонная связь и факс работают в нормальном режиме.

Ранее сообщалось, что Сеул предложил Пхеньяну 9 января провести переговоры. Ожидается, что страны обсудят возможное участие сборной КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Напомним, о намерении направить национальную сборную на Олимпиаду лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения к нации.

В свою очередь администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина поприветствовала готовность главы КНДР одобрить участие северокорейских спортсменов в Играх.