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Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн сообщил, что Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января.

По его словам, решение обусловлено тем, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын пожелал успеха Олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов.

Напомним, о намерении направить национальную сборную на Олимпийские игры лидер КНРД заявил в ходе новогоднего обращения к нации.

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина поприветствовала готовность Ким Чен Ына одобрить участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде.

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