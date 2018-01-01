Пушков прокомментировал слова Ким Чен Ына о ядерной кнопке

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы КНДР Ким Чен Ына, который сказал, что у него на столе есть ядерная кнопка.

«Ядерный покер продолжается, ставки растут», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

1-ая новость года: Ким заявил, что все США уязвимы для удара КНДР,ядерная кнопка -у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 января 2018 г.

Как сообщал портал iz.ru, Ким чен Ын в ночь на 1 января заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе и отметил, что наличие у Пхеньяна ядерного оружия помогает избежать войны с США.

Отношения КНДР и США обострились после ядерных испытаний КНДР осенью 2017 года. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru.