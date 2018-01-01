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Пушков прокомментировал слова Ким Чен Ына о ядерной кнопке

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы КНДР Ким Чен Ына, который сказал, что у него на столе есть ядерная кнопка.

«Ядерный покер продолжается, ставки растут», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Как сообщал портал iz.ru, Ким чен Ын в ночь на 1 января заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе и отметил, что наличие у Пхеньяна ядерного оружия помогает избежать войны с США. 

Отношения КНДР и США обострились после ядерных испытаний КНДР осенью 2017 года. Подробная информация о ситуации доступна в сюжете портала iz.ru. 

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