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Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка находится на его рабочем столе

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Фото: REUTERS/KCNA
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Ядерная кнопка постоянно находится на рабочем столе лидера КНДР Ким Чен Ына. Соответствующее заявление северокорейский лидер сделал в новогоднем обращении к народу Северной Кореи.

«Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе. Благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания, США не смогут начать войну против КНДР», –– заявил Ким Чен Ын.

По словам северокорейского лидера, вся территория США окажется в зоне поражения в случае ядерного удара Пхеньяна. Также он призвал увеличить производство ядерных боеголовок и баллистических ракет.

«Необходимо активизировать крупномасштабное производство и фактическое размещение ядерных боеголовок, баллистических ракет», - приводит слова Ким Чен Ына южнокорейское агентство Рёнхап.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за ракетных и ядерных испытаний КНДР. США ввели санкции против республики и пригрозили военным решением проблемы. Пхеньян продолжил развития своей ядерной программы, после чего Совбез ООН единогласно ужесточил санкции против республики и ограничил поставки Пхеньяну нефтепродуктов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Япония рассматривает четыре сценария начала войны на Корейском полуострове.

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