МИД РФ ответил на обвинение в контрабанде нефти в КНДР

Россия неукоснительно соблюдет санкционный режим в отношении Северной Корее, заявили в МИД России.

Так в ведомстве прокомментировали публикацию агентства Reuters о том, что российские танкеры в октябре и ноябре 2017 года неоднократно перекачивали нефть на суда КНДР. Факт поставок якобы подтвердили несколько источников, однако причастность властей РФ не установлена.

«Россия в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим»,— приводит сообщение МИД агентство «РИА Новости».

Ведомство напомнило, что на поставки топлива есть квоты, но нет полного запрета.

Ранее в нарушении режима санкций против КНДР обвиняли и Китай. По словам президента США Дональда Трампа, Пекин поставляет нефть Пхеньяну, тем самым подрывая решение ядерной проблемы. Китай, в свою очередь, эти обвинения опроверг.